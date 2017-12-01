Урекян: в Молдове не должно быть "двойных граждан" во власти

Бывший генеральный примар муниципия Кишинев Серафим Урекян прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова споры о том, могут ли госчиновники, судьи КС и сотрудники спецслужб обладать двойным гражданством

По словам Серафима Урекяна, существуют государственные должности, занимая которые человек не может обладать двойным гражданством.

"Ты работаешь на государство, ты представляешь это государство, и, естественно, двойное гражданство в определенных моментах может помешать справедливому решению того или иного вопроса", — сказал собеседник.

В то же время, Урекян считает, что представители местных органов власти, в том числе генеральный примар муниципия Кишинев, могут быть обладателями множественных гражданств.

"Это (генеральный примар — прим.ред.) — не политическая должность. Он не премьер, не прокурор, не председатель Конституционного суда и не член Конституционного суда, и не министр", — резюмировал бывший глава городской администрации Кишинева, ранее заявивший о намерении баллотироваться на этот пост на следующих местных выборах.

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Ранее в парламент республики поступили два законопроекта, один из которых подготовили депутаты от ПСРМ, второй — Министерство юстиции. Социалисты настаивают на запрете двойного гражданства для судей Конституционного суда. Аргументируя инициативу, оппозиционеры указали на то, что в настоящее время пятеро из шести судей КС, помимо молдавского паспорта, обладают еще и румынским, а председатель КС Тудор Панцыру в 2008-2012 годах даже был депутатом парламента Румынии.

По их мнению, гражданин, который присягал другой стране, не может влиять на вопросы государственной важности в Молдове, потому необходимо лишить судей возможности иметь двойное гражданство.

Впрочем, правительство отклонило законопроект социалистов, ссылаясь на Европейскую конвенцию о гражданстве. Члены кабмина считают, что судьи Конституционного суда, как и другие граждане Молдовы, не могут быть ограничены в правах.

Второй законопроект, разработанный Минюстом, напротив, дает возможность работникам СИБ получить второй паспорт, что пока запрещено. Документ пока находится на рассмотрении парламента.