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Николай Афанас
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Афанас: у ЕС пока нет оснований ставить в пример Молдову

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Эксперт по вопросам международных отношений Николай Афанас считает, что результаты V саммита "Восточного партнерства", который прошел в Брюсселе, были предсказуемыми для Молдовы

В итоговом заявлении саммита "Восточного партнёрства", который состоялся 24 ноября, в очередной раз были отмечены европейские устремления Молдовы, Грузии и Украины, но не их европейские перспективы. На неамбициозность документа указал даже председатель Евросовета Дональд Туск.

По мнению Николая Афанаса, ни в Молдове, ни в ЕС на  саммит "Восточного партнерства" изначально не возлагались большие надежды, так как в Молдове "не происходили большие изменения и видимые превращения".

"В Молдове мы видим определенные изменения и улучшения. Но, в то же время, нам было отказано в выделении ресурсов для продолжения реформы юстиции, учитывая, что в 2014 году не все деньги были потрачены на те цели, которые были выдвинуты", — сказал Афанас.

По его словам, на это во время дискуссий в Брюсселе дипломатично указали европейские партнеры.

"То есть, не надо было ожидать, что нас будут хвалить или ставить в пример. Я думаю, что молдавская делегация отправилась в Брюссель, осознавая, что оттуда мы вернемся с общими декларациями и с ощущением того, что мы что-то не доделали", — резюмировал собеседник.

Ранее, комментируя в эфире одного из молдавских телеканалов приостановление финансирования Евросоюзом реформы юстиции, премьер-министр Молдовы Павел Филип признал, что это произошло по причине невыполнения республикой обязательств, взятых в 2014-2015 годах.

"Эти реформы должны были быть проведены в оговоренный период, и поэтому мы не можем дальше просить финансирования. Сейчас нас критикуют те, кто в те времена нес ответственность за осуществление этих реформ", — объяснил Филип.

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Теги:
Саммит Восточного партнерства, "Восточное партнерство", итоги, Николай Афанас, Политика



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