Данюк: Россия вынужденно закрывает доступ в Госдуму для СМИ США

Эксперт Никита Данюк прокомментировал в эфире радио Sputnik намерение российских парламентариев зеркально ответить на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США

О том, что Госдума РФ запретит посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ, заявила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова, которую цитирует РИА Новости.

В понедельник проект соответствующего постановления обсудит комитет по регламенту, во вторник его внесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду — на пленарное заседание нижней палаты. Аналогичную меру депутаты порекомендуют принять и законодательным собраниям регионов.

По словам Савастьяновой, решение вступит в силу после принятия — со следующей недели. Она подчеркнула, что подобные меры станут ответом на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета Дружбы Народов (РУДН) Никита Данюк считает зеркальные меры оправданными.

"Мы видим, как в США разными способами пытаются осложнить деятельность наших компаний — RT Sputnik-а. И ответные меры в очередной раз показывают, что российская сторона не является инициатором запретов, а просто, руководствуясь обычной логикой, предпринимает вынужденные шаги" — сказал он в эфире радио Sputnik.

Эксперт также обратил внимание на применяемые в США двойные стандарты, где считают оправданными дискриминационные меры в отношении российских СМИ, при этом называя зеркальные меры "атакой на свободу слова".