Шестаков: в Евразийском Союзе появится своя валюта

В беседе на радио Sputnik политолог Игорь Шестаков пояснил, что представители научного сообщества, которые занимаются прогнозами и разработкой экономических стратегий, отмечают неизбежность появления единой валюты ЕАЭС.

"Об этом говорится не в свете повторения опыта Евросоюза. Дело в том, что единая валюта нужна как инструмент выравнивания экономик стран-участниц. Правда, эксперты затрудняются назвать сроки появления такого инструмента", — отметил Шестаков.

По его словам, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заявил, что этот вопрос может быть решен только при наличии высокого уровня взаимопонимания между главами стран — участниц объединения.