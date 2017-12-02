Кононов: Земле угрожают неизведанные бактерии из космоса

Футуролог Александр Кононов в эфире радио Sputnik рассказал о том, какую опасность могут нести человечеству неизведанные бактерии из космоса, найденные на обшивке Международной космической станции

Ученые обнаружили в пробах, взятых с поверхности российского сегмента Международной космической станции (МКС), живые бактерии, прилетевшие из космоса. Они изучаются на Земле и, скорее всего, не представляют опасности, отмечает российский космонавт Антон Шкаплеров.

Во время выходов в космос с борта МКС по российской программе космонавты берут ватными тампонами мазки с внешней поверхности станции, пояснил Шкаплеров. В частности, по его словам, пробы берутся в месте скопления отходов топлива, выбрасываемых при работе двигателей, или в местах, где поверхность станции более затемнена. Добытые образцы доставляются на Землю, где их изучают специалисты.

О том, какую угрозу могут представлять неизведанные бактерии, обнаруженные в космосе, в эфире радио Sputnik рассказал футуролог

Александр Кононов.