Захаров: в 2018 году появятся большие шансы на воссоединение Молдовы

Эксперт по приднестровской проблематике Сергей Захаров в эфире радиостудии Sputnik Молдова объяснил, почему в конце 2018 года могут наметиться реальные перспективы воссоединения страны

В качестве одного из главных пунктов своей предвыборной программы нынешний президент страны Игорь Додон заявлял о реинтеграции страны. Позже, вступив в полномочия главы государства, Додон отмечал, что практические, политические шаги по реальному воссоединению страны удастся осуществить лишь после парламентских выборов 2018 года.

Глава государства подчеркнул, что "продвинуться в решении приднестровской проблемы можно, если в руководстве Молдовы будет единая позиция про нейтралитет, государственность, а в парламенте — промолдавское большинство".

"Объединение страны означает принятие новой Конституции. Мы должны будем договориться по основным параметрам, затем вместе разработать новую Конституцию, которую выставить на референдум, организованный на обоих берегах Днестра", — сказал Додон.

О том, удастся ли главе государства после очередных парламентских выборов выполнить данные обещания, и при каких условиях Тирасполь может пойти на политическое сближение с Кишиневом?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по приднестровской тематике Сергей Захаров.