Рейнгольд: фаворитов ЧМ-2018 по футболу можно определить уже сейчас

Экс-форвард ФК "Спартак", футбольный эксперт Валерий Рейнгольд дал прогноз на предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году

XXI чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Впервые в истории принимать команды будет Российская Федерация. Участие в турнире примут 32 команды.

Экс-форвард ФК "Спартак" Валерий Рейнгольд рассказал в эфире радио Sputnik, у каких команд больше всего шансов на победу. Собеседник отметил, что лидерами турнира, скорее всего, окажутся: Германия, Испания, Франция, Бразилия и Аргентина. Эксперт также добавил, что хороший результат стоит ожидать и от сборной Хорватии.

Как будут развиваться события на ЧМ-2018, и каких сюрпризов стоит ожидать от команд, — об этом в эфире радио Sputnik рассказал футбольный эксперт Валерий Рейнгольд.