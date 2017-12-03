Примович: "Шериф" может устроить настоящую сенсацию

Пресс-атташе футбольного клуба Шериф Мирослав Примович в эфире радио Sputnik Молдова проанализировал результаты команды в прошедшем сезоне и оценил ее шансы на выход в следующий тур Лиги Европы

Тираспольский ФК "Шериф" уверенно закрепился на первой строчке группового этапа Лиги Европы. Команде предстоит сыграть последний матч против датского "Копенгагена". В случае победы, или даже ничьи, команда пройдет в 1/16 финала еврокубка.

Ранее ни одной молдавской футбольной команде не удавалось зайти дальше группового этапа Лиги Европы.

Каковы шансы на то, что Шериф не упустит возможность и станет первой молдавской командой, вышедший в 1/16 финала еврокубка, — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал пресс-атташе клуба Мирослав Примович.