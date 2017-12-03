Молдован: допинг-вещества теперь можно найти даже в каплях от насморка

Призер Олимпийских игр по пулевой стрельбе Олег Молдован в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал допинг-скандалом, в который были вовлечены спортсмены российской олимпийской сборной

Допинг-скандал, развернувшийся вокруг сборной России, разгорелся еще после Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Тогда Международный Олимпийский комитет начал расследование в отношении российский спортсменов, подозревая их в употреблении запрещенных препаратов. На основе этого, всемирное антидопинговое агентство (WADA) предлагает отстранить сборную России от Олимпиады — 2018 в Южной Корее.

По словам молдавского олимпийского чемпиона Олега Молдована, список допинговых препаратов сейчас достаточно обширен. Таким образом, запрещенное вещество может содержатся даже в каплях от насморка, или продуктах питания.

"К сожалению, список допинговых веществ сейчас настолько расширили, что его можно найти в чем угодно. Спортсмен может даже не подозревать, что употребил запрещенный препарат," — заявил спортсмен.

Подробнее об этом молдавский спортсмен рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.