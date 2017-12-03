Кожокару: водители, учите правила, чтобы не давать взятки на дороге

Заместитель председателя Союза автоводителей Олег Кожокару в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, какие меры следует предпринять автолюбителям республики, чтобы навсегда избавиться от намеков на взятки на трассах

Не берут, но намекают: примерно так сегодня отзываются автолюбители в адрес полицейских, говоря об извечной проблеме — поборах на дорогах. Конечно, многие из них признают, что в результате кампании по борьбе с внутренней коррупцией в рядах МВД, намеков на взятку стало значительно меньше. Но, все же, они есть — утверждают автомобилисты, а некоторые сотрудники правоохранительных органов продолжают по старинке "нагревать" на нерадивых автомобилистах.

По словам, как новичков, так и опытных автомобилистов, нарушивших правила дорожного движения, у водителя в случае намека на взятку есть два выхода: либо настоять на составлении протокола и в течение 72 часов заплатить 50 процентов от суммы штрафа, либо "договориться" с инспектором и без составления санкционного документа "позолотить ручку" наличными в меньшей сумме, чем половина штрафа.

Как водителям полностью избавиться даже от намеков о взятке на дороге?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.