Афанас: власти Приднестровья хотят легализовать торговые связи региона

Представители Кишинева и Тирасполя подписали соглашение об урегулировании проблем в сферах образования, телекоммуникации и сельского хозяйства.
В частности, Молдова признала приднестровские дипломы об образовании, в свою очередь, власти региона согласились не препятствовать деятельности находящихся на территории региона учебных заведений, работающих под юрисдикцией Министерства образования РМ. Также будет полностью восстановлена телефонная связь между берегами Днестра, а молдавским аграриям будет обеспечен беспрепятственный доступ к земельным участкам в Дубоссарском районе.
По мнению заведующего кафедрой международных отношений Института международных отношений Николая Афанаса, сговорчивость приднестровских властей объясняется сложным экономическим положением, в котором находится регион, что влияет и на политическую ситуацию в левобережье.
"В Приднестровье в последнее время тяжелая экономическая и социальная ситуация, и, как следствие, осложненная политическая. Власти самопровозглашенной республики поняли, что им нужно урегулировать экономическую и политическую составляющую", — сказал Афанас в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
По словам собеседника, Приднестровье думает о том, как оно может выжить, а выжить оно может благодаря собственной экономике и продажам.
"Продажи означают легальность, а легальность можно обеспечить только через Республику Молдова", — резюмировал он.