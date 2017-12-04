Афанас: власти Приднестровья хотят легализовать торговые связи региона

Эксперт в области международных отношений Николай Афанас объяснил, почему представители Кишинева и Тирасполя нашли точки соприкосновения в вопросах, которые не удавалось решить в течение многих лет

Представители Кишинева и Тирасполя подписали соглашение об урегулировании проблем в сферах образования, телекоммуникации и сельского хозяйства.

© AFP/ DANIEL MIHAILESCU Приднестровское урегулирование: новая перезагрузка

В частности, Молдова признала приднестровские дипломы об образовании, в свою очередь, власти региона согласились не препятствовать деятельности находящихся на территории региона учебных заведений, работающих под юрисдикцией Министерства образования РМ. Также будет полностью восстановлена телефонная связь между берегами Днестра, а молдавским аграриям будет обеспечен беспрепятственный доступ к земельным участкам в Дубоссарском районе.

По мнению заведующего кафедрой международных отношений Института международных отношений Николая Афанаса, сговорчивость приднестровских властей объясняется сложным экономическим положением, в котором находится регион, что влияет и на политическую ситуацию в левобережье.

"В Приднестровье в последнее время тяжелая экономическая и социальная ситуация, и, как следствие, осложненная политическая. Власти самопровозглашенной республики поняли, что им нужно урегулировать экономическую и политическую составляющую", — сказал Афанас в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам собеседника, Приднестровье думает о том, как оно может выжить, а выжить оно может благодаря собственной экономике и продажам.

"Продажи означают легальность, а легальность можно обеспечить только через Республику Молдова", — резюмировал он.