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Вячеслав Ионицэ
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Ионицэ: в 2017 году гастарбайтеры переведут более миллиарда долларов

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Экономист Вячеслав Ионицэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова спрогнозировал сумму денежных средств, которые поступят в этом году в Молдову от трудовых мигрантов

Национальный Банк Молдовы представил статистику, согласно которой в октябре 2017 года чистый объем банковских переводов из-за границы в Молдову составил 116 миллионов долларов. Лидером по количеству переводов стала Российская Федерация. Сумма переводов из России по итогам октября составила 39,42 миллиона долларов. В первой тройке также оказались Израиль и Италия, откуда в Молдову было перечислено 18,53 и 10,7 миллионов долларов соответсвенно.

Экономист Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире радио Sputnik Молдова, какая общая сумма денежных переводов, по его подсчетам, будет переведена из-за рубежа в республику до конца декабря.

"Мы ожидали замедления темпов роста переводов к концу года. Однако, имея последние данные, я думаю, что по итогу года сумма денежных переводов из-за рубежа составит около 1 миллиарда 270 миллионов долларов", — заявил эксперт.

Подробно о динамике денежных переводов из-за границы экономист рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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Теги:
экономика Молдовы, гастарбайтеры, трудовые мигранты, денежные переводы, Молдова, Россия, Вячеслав Ионицэ, Экономика, бизнес и финансы



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