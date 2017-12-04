Камкин: к 2050 году в Германии останется лишь 45% немцев

Политолог Александр Камкин прокомментировал в эфире радио Sputnik прогнозы, согласно которым к 2050 году численность мусульманского населения в ряде стран ЕС может увеличиться в три раза

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим центром Pew Research, если иммиграция мусульман в Европу сохранится на "умеренном уровне", к 2050 году они составят 11% европейского населения. В случае резкого роста миграции, приверженцами ислама в Европе через 32 года станут 30% шведов, 20% немцев и австрийцев, 18% французов и 17,2% британцев. На сегодняшний день мусульмане составляют 5% от общего населения Европы (28 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария).

Комментируя представленные данные, российский политолог Александр Камкин отметил, что существуют и другие прогнозы демографов, значительно более пессимистичные для коренного населения Европы.

"Согласно другим прогнозам, если мы сузим круг исследований до Германии, то где-то к 2050 году коренных немцев останется только 45%. Остальные будут приезжими в первом-втором-третьем поколении и преимущественно выходцы из стран исламского мира", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его информации, из Сирии в Германию перебралось, по разным подсчетам, от одного до полутора миллионов человек, которые являются или выдают себя за сирийцев. Политолог уверен, что рассчитывать на их экстрадицию — нереально, так как они приехали в Европу всерьез и надолго. Но даже если не учитывать эту цифру беженцев, то все равно прогнозы для коренных европейцев выглядят весьма пессимистично. В первую очередь, по причине отрицательной демографии.

"Демография работает в большинстве европейских стран для коренных народов в минус, в том числе в Германии, где один из самых низких в Европе показателей рождаемости: где-то 1,4. При этом, для сохранения популяции надо где-то 2,1-2,2. Немного лучше ситуация во Франции — там по нулям идет, где-то 2,0-2,1. Но в целом европейцы умирают, нация европейская стареет, где-то к 2030-2040 году пенсионеров будет уже больше, чем работающих людей", — отметил Камкин.

Эксперт утверждает, что уже сейчас в Европе ощущается нехватка трудовых ресурсов, которая будет покрываться за счет мусульман.

"Немецкие специалисты рассчитали, что для немецкой экономики оптимально будет принимать от 150 до 200 тысяч трудовых мигрантов в год. Даже если эти цифры будут находиться в этой динамике — до 200 тысяч, то мы увидим, насколько больше будет приезжих. Все, кто хотел приехать из Восточной Европы, уже приехали. Восполнять нехватку трудовых ресурсов будут за счет мигрантов из исламских стран", — подчеркнул собеседник.

Александр Камкин также обратил внимание на активную миссионерскую работу, в результате которой все больше европейцев принимают ислам, в том чисел и становятся приверженцами его радикальных форм.

"Наступление идет по нескольким направлениям. Во-первых, против европейцев работает демография. Во-вторых, навязываемое мнение о потребностях в дополнительных рабочих руках и, в-третьих, достаточно активное развитие различных исламских культурных и религиозных центров, которые вовлекают ищущих альтернативные духовные основы европейцев", — резюмировал политолог.