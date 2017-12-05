Букштейн: Китай будет завоевывать мир, подчиняя себе умы людей

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн прокомментировал в эфире радио Sputnik заявление представителя Китая о том, что КНР займется обеспечением безопасности в киберпространстве

Четвертая Всемирная конференция по интернету проходит в Китае.

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В этом году ее участниками стали более 1,5 тысячи человек из 80 стран мира. Главными темами конференции стали: искусственный интеллект, борьба с бедностью с помощью интернета, интернет-коммуникации и социальная ответственность в условиях новых вызовов, глобальная цифровая экономика, нормы киберпространства, а также международное сотрудничество в противодействии совершения преступлений и террористических актов.

В рамках этой конференции Китай надеется совместно с международным сообществом обеспечивать безопасность в киберпространстве и сообща уважать суверенитет в сфере интернета. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Данное заявление прокомментировал Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Китайцы упорно следят за тем, как человечество осваивает искусственный интеллект. Теперь можно без пушек и ракет завоевывать умы людей", — подчеркнул Букштейн.

Подробнее о намерении Китая участвовать в обеспечении безопасности в киберпространстве эксперт Леонтий Букштейн рассказал в эфире радио Sputnik.