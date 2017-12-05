Ермаков: ЕС и НАТО поют в унисон – они видят угрозу в России

"Угрозами со стороны России продолжают пугать себя и весь мир представители ЕС и НАТО в подготовленном аналитиками альянса докладе "Стратегический анализ прогнозов", — заявил эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Эксперт отметил, что натовские стратеги пророчат миру новую нормальность, в которой для России отводят роль постоянного противника.

Вместе с тем, по мнению эксперта, Евросоюз, на словах демонстрирующий всем стремление к самостоятельности и строящий отдельную европейскую армию, на самом деле действует под прямую диктовку блока НАТО.

Жаль лишь впустую потраченных на борьбу с российской угрозой денег европейских налогоплательщиков, резюмирует эксперт.