Атаев: Саакашвили попытался организовать "нетрадиционный" Майдан

5 декабря в Киеве задержали экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. Как сообщает один из свидетелей задержания, событие это произошло на крыше здания.

Несколько ранее, утром этого же дня, к нему в квартиру пришли с обыском. После этого бывший президент Грузии забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть вниз, "если до него дотронутся".

В ноябре 2017 СМИ сообщали, что власти Украины решили выслать лишенного украинского гражданства Саакашвили из страны до конца года. В начале декабря Саакашвили заявлял, что его могут экстрадировать уже на следующей неделе и в этом случае он предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу.

Громкое задержание в Киеве в эфире радио Sputnik комментирует кандидат политических наук, политолог, эксперт Артур Атаев.

"Главное в этом случае это то, что Запад перестал вмешиваться в украинские события. Ранее активное участие западных лидеров побуждало людей активнее участвовать в этих событиях. Сейчас же даже СМИ не раскручивают нынешнее происшествие", — отметил политолог.