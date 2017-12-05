Журавлев: народы Молдовы и России не сильно разошлись

Президентство Игоря Додона, который всегда выступал за сближение России и Молдовы должно привести к улучшению отношений двух стран, в этом мнении сходится ряд политологов и экспертов, однако биполярный характер молдавской власти ведет к тому, что геополитически Молдова никак не определится с собственным вектором развития, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова российский политолог, генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Политическая элита Молдовы всеми силами старается отгрести от России поближе к западному берегу. Этот процесс продолжается, но с избранием Додона он замедлился. Теперь, как минимум одно весло гребет на восток. Осталось только дождаться, какое весло станет определяющим, какое станет рулевым", — заявил Журавлев.