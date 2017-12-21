Мнение о выборах в Каталонии: одного политика посадили, другой сбежал

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства Александр Чичин в эфире радио Sputnik прокомментировал ход парламентских выборов в мятежном регионе Испании

В Каталонии проходят внеочередные парламентские выборы, которые определят судьбу целого региона. Основной проблемой для каталонцев все еще остается вопрос независимости. За места в 135-местном законодательном органе борются семь основных политических партий. Часть из них выступают за отделение региона от Испании, другие поддерживают идею сохранения Каталонии в составе страны.

Эти выборы уже называют самыми экстраординарными. Более того, голосование проходит при рекордно высокой явке.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства Александр Чичин заявил в эфире радио Sputnik, что при любом исходе голосования вопрос каталонцев не будет решен.

"Вопрос о независимости Каталонии не может быть решен так быстро. Чем бы не завершилось голосование, Мадрид этого не допустит. Да и Евросоюз не поддержит такого шага", — заявил эксперт.

По словам собеседника, позиция большей части каталонцев выражена однозначно, поэтому полностью замять вопрос о независимости региона не удастся.