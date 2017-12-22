Мидриган: должности в правительстве раздают как пирожки на рынке

Юрист Павел Мидриган прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова решение о замене шести действующих министров в молдавском правительстве

Премьер-министр Молдовы Павел Филип 20 декабря подписал указ об отставке шести членов кабмина и передал его на подпись президенту Игорю Додону. Предполагается, что вице-премьером по евроинтеграции станет Юрие Лянкэ, а на пост вице-премьера по реинтеграции выдвигается кандидатура Кристины Лесник, которая сейчас работает в министерстве иностранных дел.

В министерстве экономики и инфраструктуры будет работать экс-премьер Молдовы Кирилл Габурич. В министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты — Светлана Чеботарь, которая на данный момент является директором Центра переливания крови. Сельскохозяйственный сектор возглавит Ливиу Волконович, который сейчас является ректором Аграрного университета Молдовы.

Планируется, что министерство иностранных дел и европейской интеграции возглавит посол Молдовы в Женеве Тудор Ульяновски, а министерство юстиции — Александру Тэнасе.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не одобрит новые кандидатуры.

Изменения в составе кабмина прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова юрист Павел Мидриган. По словам собеседника, у правительства есть возможность утвердить новых претендентов на должности министров, несмотря на решение президента.

"Даже если Игорь Додон не подпишет данный документ, вспомните случай с новым министром обороны. У нас уже есть прецедент для такой ситуации, созданный Конституционным судом, и тогда указ сможет подписать председатель Парламента или премьер-министр", — заявил эксперт.