Евстафьев: Россия усилит свои позиции в Средиземном море

Россия усилит свои позиции в Средиземном море после расширения пункта материально-технического обеспечения в Тартусе в Сирии до полноценной военно-морской базы. После создания базы туда смогут заходить атомные крейсеры, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Расширение пункта материально-технического обеспечения в Тартусе до полноценной военно-морской базы взаимовыгодно. Российские военные морские суда, в том числе атомные крейсеры, смогут заходить в порты и воды Сирии. Мы позволим обеспечить безопасность в регионе, стратегическое сдерживание, что отвечает интересам Сирии и других стран Ближнего Востока, и одновременно усилить позиции России в районе Средиземного моря", — заявил он.

О том, зачем Россия планирует создать в Сирии военно-морскую базу, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Дмитрий Евстафьев.

"Решение о расширение российской военно-морской базы в Тартусе вполне естественно. Создается полноценный военный объект России за рубежом. Политически — это очень важный сигнал, говорящий о том, что Россия в Сирии намеревается стимулировать мирный, переговорный процесс улаживания конфликта, формирование новой сирийской государственности", — заявил эксперт.