Никоарэ: пристройки могут "посыпаться" на головы граждан Молдовы

Директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, как поведут себя импровизированные балкончики, мансарды и веранды, наспех "прилепленные" к многоэтажкам

О том, что представители молдавского народа искусные строители известно давно. О "золотых руках" выходцев из Молдовы знают и в странах СНГ, и в Европе, и даже за океаном. Именно выходцы из нашей республики возвели и отремонтировали тысячи квадратных метров жилья по всему миру.

Но, как говорится, и на Родине представители молдавского народа стараются не отставать в строительном плане. Разнообразные балкончики, веранды, мансарды, которые пристраивают к городским многоэтажкам жители нашей страны, делают серую картину советских типовых многоэтажек похожей на лоскутное одеяло. Не менее креативны наши сограждане и внутри своего жилища. Самовольный снос стен в квартирах панельных домов стал обыденностью.

Эстетика — это важно, на главнее всего безопасность тех людей, которые живут в перепланированных самовольно квартирах, равно как и их соседей. Не меньшему риску подвергаются и те люди, которые проходят под импровизированными архитектурными изысками. Пока Карпаты спокойны, есть небольшая гарантия, что груда кирпичей и штукатурки, из которых сооружен такой "балкончик", не упадет на голову случайного прохожего. Но что будет, когда эти пристройки и перепланированные квартиры проверит на прочность сильное землетрясение?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ.