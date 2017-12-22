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Директор института стран СНГ Константин Затулин
© Sputnik/ Борис Приходько

Затулин: постсоветское пространство живет как одна цивилизация

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин рассказал в эфире радио Sputnik о "подводных течениях" в политике, которые пытается использовать Запад для разрыва связей между республиками бывшего СССР

По оценкам историков, создание Содружества Независимых Государств (СНГ) было продиктовано тем, что республики, десятилетиями жившие в одной стране, не могли разойтись как ни в чем не бывало, разорвав налаженные кооперационные связи.
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© Sputnik/
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На протяжение четверти века, прошедшего с момента создания СНГ, на постсоветском пространстве были созданы более прочные наднациональные организации, сплачивающие республики бывшего СССР. Это и Союзное государство России и Белоруссии, и Таможенный Союз, правопреемником которого стал Евразийский экономический союз.

О том, как сегодня складываются отношения на постсоветском пространстве между бывшими республиками СССР, а также о том, как Запад пытается использовать различные уловки для разрыва кооперации между ними, в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин.

По словам Затулина, постсоветское пространство продолжает жить в общем цивилизационном пространстве хотя бы потому, что живо поколение, бывшее согражданами в рамках СССР. Эти люди не ушли и из политических процессов. Но политически, по мнению собеседника, постсоветское пространство разделено на тех, кто строит свое будущее с учетом особых отношений с Россией. Эти страны, объединились в Евразийский экономический союз.  

"Сегодня Запад старается всеми силами помочь некоторым постсоветским республикам забыть все то хорошее, что было в Советском Союзе, и встроить их в другую нишу — в ЕС. Целый ряд государств в конце 90-х годов под влиянием Запада заявили о создании Союза ГУАМ, который сейчас пытаются реанимировать. На Западе вспомнили о существовании этого Союза для того, чтобы оживить все эти "формы" для борьбы с Россией", — заявил Константин Затулин. 

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Теги:
интеграция в ЕС, постсоветские страны, молдова-евросоюз, евразийская интеграция, ЕАЭС, Запад, НАТО, Евразийский Союз, институт стран СНГ, Содружество Независимых Государств, ГУАМ, Константин Затулин, Запад, Вашингтон, СНГ, ЕС, Москва, СССР, США, Брюссель, Россия



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