Молдавский студент: благодаря моему проекту не проникнет ни один вор

Для того, чтобы обезопасить свой дом, офис или любое другое здание от проникновения злоумышленников приходится прибегать к использованию специальных систем безопасности. Чаще всего используются системы видеонаблюдения. Однако, даже несмотря на их наличие, преступнику все равно зачастую удается попасть в помещение.

Студент Академии экономических знаний Кирилл Откидач рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о своем новом проекте, позволяющем полностью обезопасить здание от проникновения недоброжелателя.

"На данный момент я работаю над проектом, связанным с обеспечением безопасности зданий. Изучая план помещений, я устанавливаю видеокамеры, датчики движения, сигнализацию таким образом, чтобы полностью исключить мертвые точки. Так, что ни один вор не пройдет", — заявил Кирилл Откидач.

Молдавский студент также отметил, что для большей эффективности системы безопасности должны работать в комплексе. Только когда в помещении установлены и видеокамеры, и датчики движения, и сигнализация — риск проникновения злоумышленника будет минимальным.