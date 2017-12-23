Фитнес-тренер: идти на тренажеры после попойки – серьезная ошибка

Призер чемпионата Молдовы по фитнес-бикини, тренер Екатерина Хроми-Жульен рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как в период зимних праздников не набрать лишние килограммы

В период новогодних праздников большинство людей, как правило, набирают лишние килограммы. Причиной тому зачастую становится обилие тяжелой и жирной пищи, салатов с майонезом, заливных, "шуб" и прочих разносолов.

Фитнес-тренер Екатерина Хроми-Жульен поделилась в эфире радиостудии Sputnik Молдова секретами сохранения фигуры в период зимних праздников.

"Мы ведь не голодали целый год, чтобы в новогоднюю ночь объестся. Лучше сделать салаты с домашним майонезом, тогда вы точно будете знать, что входит в его состав, а мясо лучше всего запекать в духовке", — отметила эксперт.

По словам собеседницы, если вечером вы перебрали спиртного, то не стоит в ближайшие несколько дней посещать спортзал.

"Если вы превысили свою норму алкоголя, то идти на следующий день бегать в зале — серьезная ошибка. Это слишком большая нагрузка на сердце. Бывали случаи, когда я даже выгоняла своих подопечных из спортзала, если накануне они выпивали. Нужно дать организму отдохнуть хотя бы двое суток", — подчеркнула Екатерина Хроми-Жульен.