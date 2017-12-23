Рощина: в эти регионы России могут переселиться граждане Молдовы

О том, какие российские регионы будут принимать по переселению соотечественников из Молдовы в эфире радиостудии Sputnik рассказала сотрудник Консульского отдела Посольства РФ в Кишиневе Тамара Рощина

Вот уже не один год по кишиневскому адресу улица Щусева 85/1 многолюдно. Граждане Молдовы выстраиваются в очередь, чтобы записаться и принять участие в Федеральной программе по добровольному переселению соотечественников в Россию.

Люди говорят, что едут в Российскую Федерацию в надежде на лучшее будущее для себя и своих домочадцев, что хотят жить в родной для них языковой и культурной среде, хотят реализоваться в полной мере профессионально. А будучи более откровенными, заявляют, что устали от нищеты и нестабильности, от отсутствия уверенности в завтрашнем дне.

Однако у многих есть боязнь и масса вопросов, связанных с желаемым, но пока туманным для них будущим. О том, в какие области и города России могут поехать по программе переселения граждане нашей республики, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала сотрудник Консульского отдела Посольства Российской Федерации Тамара Рощина.