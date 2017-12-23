Социолог: в Молдове процветает латентная безработица

Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, кто такие латентные безработные, и почему они не платят налоги в бюджет

По документам безработный, а каждое утро спешит куда-то с портфелем. Получает мизерное пособие по безработице, а сам разъезжает на иномарке. И все это — безработный человек. Да-да, не удивляйтесь: в Молдове распространилось такое явление, как "латентные безработные", которые осуществляют мелкую профессиональную или коммерческую деятельность безо всяких на то документов, равно, как и не отчисляют в бюджет необходимых налогов. Ведь по "бумажке" они сами нуждаются в серьезной социальной помощи.

Почему многие граждане в республике предпочитают работать "в тени", и что такое "латентная безработица"?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.