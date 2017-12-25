Холодков: Трамп хочет разорвать "ржавый пояс" Америки

Эксперт РИСИ комментирует снижение налога на физических лиц и налога на прибыль для корпораций в США

Новая налоговая политика в США — интересное и полезное начинание, говорит эксперт РИСИ Вячеслав Холодков. Снижение налога на физических лиц и налога на прибыль для корпораций, простимулируют возвращение промышленности в США, но процесс этот очень долгий, утверждает экономист.

"В период глобализации очень многие американские корпорации выводили производство за пределы США, в страны с дешёвым сырьём и дешёвой рабочей силой, в первую очередь — в Китай. В результате образовался так называемый "ржавый пояс" Америки. Многие штаты потеряли производство, и в целом экономическое развитие США замедлилось, а развитие американской промышленности практически остановилось", — отметил Холодков.