Тищенко: США наращивают гонку вооружений

В новой стратегии национальной стратегии США в качестве основных внешних противников обозначены Россия и Китай, а противниками второго уровня стали КНДР и Иран, и только потом упоминается о террористических группировках.

Эксперт РИСИ Григорий Тищенко утверждает, что военный аспект данного документа — открытое заявление о начале новой гонки вооружений.

"Если рассматривать чисто военный аспект, то в документе предусмотрено большое количество мер: модернизация вооружённых сил, наращивание ядерных вооружений, расширение влияния в космической отрасли, реформа системы закупок вооружений в США", — сказал Тищенко.