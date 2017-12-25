Диетолог: к Новому году можно похудеть на несколько килограммов

Скоро во всех квартирах Молдовы будет пахнуть свежей хвоей, мандаринами, шампанским, оливье и холодцом – неотъемлемыми ароматами встречи Нового года. О том, как не набрать лишние килограммы за праздничным столом рассказала диетолог Анастасия Колпакова

По многолетней традиции за праздничным столом на Новый год собирается вся семья, родные, близкие, друзья. Хозяева, как водится, стараются удивить гостей, угостить их от все души. Те, кто побогаче, не гнушаются черной икоркой, люди среднего достатка непременно поставят на стол традиционный "Оливье", сельдь под "шубой", холодец, крабовый салат, копчености и колбасы.

Однако, как известно, переедание на Новый год чревато лишними килограммами, от которых избавиться будет гораздо труднее, чем они "накапливались" на боках.

О том, как похудеть в период новогодних праздников в эфире радио Sputnik рассказала диетолог Анастасия Колпакова.

"Существует вообще безопасная скорость снижения веса: в месяц — это 4-5 килограммов. Любая девушка или мужчина, которые задаются целью снизить вес, должны понимать, что быстрого снижения веса не происходит, особенно за счет жировой массы. Например, чтобы сжечь килограмм жира, нужно потратить 9 тысяч калорий. На это двух недель не будет достаточно. Но привести себя в форму, немножко подтянуться, сбросить 2-3 килограмма — реально, но не должно быть ни жесткой диеты, ни голодовки, ни разгрузочных дней, только правильное питание,"- рассказала диетолог.