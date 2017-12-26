Чуря: почему правительство меняет министров

Политолог Корнелиу Чуря рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему правительство приняло решение отправить в отставку шесть членов кабмина

Молдавский премьер Павел Филип одобрил отставку шести министров. Этот же документ позже подписал Президент Игорь Додон. Таким образом, свои посты покинули вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык, глава министерства иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур, руководитель министерства юстиции Владимир Чеботарь, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Бытка, а также глава министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Стелла Григораш.

На их места уже предложены другие кандидатуры. Однако молдавский президент отказался утверждать предложенных Павлом Филипом новых членов кабинета министров.

Политолог Корнелиу Чуря предположил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, с чем могут быть связаны такие изменения в правительстве.

"Я думаю, что эти изменения чисто символические, все-таки мы входим в электоральный год, и для Демократической партии важно показать, что власть динамична, она склонна делать какие-то изменения для того, чтобы двигаться вперед", — заявил политолог.