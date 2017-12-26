Трухачев: почему в ЕС не ждут Украину и Турцию

Эксперт в области международных отношений Вадим Трухачев прокомментировал в эфире радио Sputnik заявления министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о нереальности вступления Турции и Украины в ЕС

О том, что Украине и Турции не стоит рассчитывать на членство в ЕС, по крайней мере в ближайшие годы, глава немецкого МИД заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое цитирует РИА Новости.

"Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза", — заявил дипломат.

При этом он выразил мнение, что ЕС необходимо разработать модель взаимодействия с Киевом и Анкарой. Габриэль отметил, что если Брюссель и Лондон смогут достичь эффективного соглашения, которое будет регулировать их отношения после Brexit, то по этой же модели можно было бы выстраивать взаимодействие с Турцией и Украиной.

По мнению кандидата исторических наук, старшего преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, в ЕС не хотят брать на содержание страны с военными конфликтами. В случае с Турцией, по словам собеседника радио Sputnik, есть и религиозные препятствия.

"Многие европейцы, в том числе немцы, не хотят видеть в ЕС 80-миллионную мусульманскую страну. Да и 40-миллионная Украина для большинства европейцев — это нечто чуждое, бедное и нестабильное", — сказал Вадим Трухачев.

Эксперт добавил, что ЕС не готов к расширению, так как до сих "не переварил" такие страны как Болгария и Румыния.

"В ЕС откровенно говорят, что поспешили с их приемом. А современные Болгария и Румыния, по сравнению с Украиной, это рай земной, это образцы стабильности, и я бы сказал зажиточности", — отметил эксперт, по мнению которого Украина и Турция в отношениях с ЕС могут рассчитывать лишь на "ничем не обязывающее партнерство".