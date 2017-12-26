Эксперт: молдавское вино должно получить полный доступ на рынок России

По мнению известного российского сомелье Дениса Руденко, качество молдавских вин не подлежит сомнению, поэтому им должен быть обеспечен полный и свободный доступ на рынок России

"Качество современных молдавских вин высоко. Молдавия должна сосредоточиться на том, чтобы официальные винодельни — и большие, и небольшие — получили полный и свободный доступ на рынок России. Но это должны быть реально хорошие, примышлённые, коммерческие винодельни из самой Молдавии", — сказал собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

В то же время, по словам эксперта, бессмысленно делать ставки на возможный экспорт в Россию домашнего вина, как это предлагалось некоторыми частными хозяйствами юга страны.

"Российские контролирующие органы — это организации, которые хотят полностью контролировать все поставки вина в Россию. Поэтому мало кто будет готов рассматривать идею того, что вино неизвестного происхождения, произведённое неизвестно кем и как, может официально поставляться в Россию. Я рассматриваю такую вероятность, как крайне низкую", — подчеркнул сомелье.

О перспективах расширения экспорта из Молдовы в Россию домашнего и промышленного вина рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова российский винный эксперт и критик, член российского Союза сомелье и экспертов Денис Руденко.