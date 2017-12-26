Эксперт: отношения с Россией ухудшатся по вине молдавского кабмина

Политолог Сергей Манастырлы рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о перспективах членства республики в составе СНГ

В Москве 26 декабря проходит неформальный саммит глав государств СНГ. Целью встречи президентов является подведение итогов российского председательства в Содружестве в 2017 году, а также обсуждение планов на будущее.

По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина в саммите принял участие и лидер Молдовы Игорь Додон.

О том, какой может быть дальнейшая судьба республики в составе Содружества Независимых Государств в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.

"На данный момент отношения улучшились только на президентском уровне, но пока они на стадии общения. У молдавского президента просто нет полномочий, чтобы в полной мере идти на встречу Российской Федерации", — заявил эксперт.