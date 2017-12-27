Кошкин: США вынашивают новые идеи о войнах в разных точках планеты

О планах по развязыванию Соединенными Штатами новых военных конфликтов на планете рассуждает в эфире радио Sputnik заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин

По словам военного политолога, сегодня американские ученые и военные активно генерируют идеи о возможных вооруженных столкновениях, которые могут перерасти в Третью мировую войну.

"Они готовы сделать все, чтобы своих основных врагов — Россию и Китай — полностью блокировать и не дать им развиваться ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении. Вот и предпринимаются всевозможные меры", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в этом смысле показательными являются высказывания американского генерала Роберта Неллера о возможной войне с Россией, которые звучат в унисон с новой стратегией национальной безопасности США. В документе, в частности, указано, что Россия, Китай, КНДР, Иран и Ближний Восток являются главными источниками угрозы.

Ранее, командующий морскими пехотинцами США, расквартированными в Норвегии, генерал Роберт Неллер предупредил военнослужащих о том, что в регионе может начаться "огромная драка".

Неллер не исключил, что подчиненных могут вскоре передислоцировать, при этом американское присутствие в регионе будет расширено.

"Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война. Благодаря своему присутствию здесь вы участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе", — отметил он.

Генерал пояснил, что в ближайшее время в фокусе внимания окажутся Тихоокеанский регион и Россия.

"Просто помните, почему вы здесь. Они наблюдают. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. У нас здесь 300 морпехов; мы могли бы увеличить это число до 3000 за одну ночь", — сказал Неллер, которого цитирует РИА Новости.