Пикин: такими будут цены на нефть в 2018 году

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин дал прогноз в эфире радио Sputnik, какими будут цены на нефть в 2018 году

В конце текущего года цены на нефть варьируются в районе 60-65 долларов за 1 баррель. Ранее марка Brent превысила отметку в 64 доллара, а стоимость марки WTI составила более 57 долларов, впервые с лета 2015 года.

Эксперт в области энергетики Сергей Пикин предположил в эфире радио Sputnik, какой будет ценовая политика на рынках нефти в 2018 году.

"Главной задачей является сохранение того ценового уровня, который есть сейчас. Если мы останемся на уровне 60 долларов — это будет великолепно", — заметил эксперт.

По словам собеседника, в случае, если геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжит расти, то цена на нефть может достигнуть 70 долларов за один баррель. Сергей Пикин также отметил, что ценовая политика во многом зависит от США.

"По всей видимости, в следующем году Соединенные Штаты выйдут на новый рекордный объем по добыче нефти — более 10 миллионов баррелей в сутки", — заявил эксперт.