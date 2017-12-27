Мидриган: Игорь Додон четко показал свою позицию

Комментируя изменения в молдавском правительстве, юрист Павел Мидриган высказал свое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему Игорь Додон отказался подписать указ о назначении новых министров

Игорь Додон одобрил заявления об отставке шести членов правительства. Ранее президент заявил о том, что не подпишет указ о назначении на их места предложенных кандидатур. Некоторые эксперты выразили мнение, что данная ситуация может разрешиться по тому же сценарию, как и в случае с назначением Еуджена Стурзэ на должность министра обороны.

Юрист Павел Мидриган выразил мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что таким образом Игорь Додон четко показывает свою позицию.

"Отказом утвердить новых министров президент показывает, что он не согласен с мнением парламентского большинства. Это говорит о том, что его не устраивают предложенные кандидатуры", — заявил эксперт.