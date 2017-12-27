23:52 27 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Глава Евразийского аналитического клуба (ЕАК) Никита Мендкович
© Photo: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Н. МЕНДКОВИЧА

Эксперт: есть факторы, которые не дадут США закрепиться в Сирии

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
65 0 0

Аналитик Никита Мендкович высказал мнение в эфире радио Sputnik, что война в Сирии и Ираке подходит к концу

Около тысячи боевиков террористической организации ИГИЛ продолжают воевать в Ираке и Сирии, заявил представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

Ранее Президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии в связи с разгромом "Исламского государства" в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп объявил об освобождении захваченной террористами территории в Сирии и Ираке. Также он заявил, что американские военные останутся на территории страны.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил в эфире радио Sputnik, что военные действия на территории захваченных террористами государств подходят к концу, однако еще остались места, где орудуют исламские боевики.

"В основном война в Ираке и Сирии против ИГ уже закончена. Большинство крупных населенных пунктов и значимых транспортных узлов освобождены от боевиков данной террористической организации. Благодаря этому стал возможен вывод из Сирии большей части российских ВКС. Проблемной остается ситуация в Ираке, где достаточно слаба национальная армия, а западная коалиция с задачами борьбы с терроризмом справляется не вполне", — заявил Никита Мендкович.

Эксперт также отметил, что США пытаются закрепиться на территории Сирии на длительный срок.

"На текущий момент, по некоторым данным, на территории Сирии без какого бы то ни было официального статуса находятся 15 американских военных объектов. Они, судя по всему, надеются закрепиться на длительный срок и в Сирии, и в Ираке, откуда несколько лет назад по просьбе иракского правительства они вынуждены были уйти. Сейчас они хотят воспользоваться ситуацией борьбы с терроризмом и создать в регионе постоянное военное присутствие, чтобы не допустить усиления там позиций Ирана, Турции и России", — отметил Никита Мендкович.

По теме

СМИ: Лидер ИГ арестован в Сирии
Камкин: ЕС признал за Россией лидерство в создании нового миропорядка
Теги:
военные США, ИГИЛ, российские военные, Никита Мендкович, Политика



Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Угловой дом в Риге
    В мешке у КГБ

    Пользователи интернета восторгаются смелостью латышского поэта Яниса Рокпелниса, который признался в сотрудничестве с КГБ, и попытались запустить флэшмоб.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Смена "окраса"

    Примирительная риторика президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес России подтвердила, что Вильнюс пытается вскочить в вагон уходящего поезда Брюссель – Москва.

  • Новый бренд Эстонии
    Загадочное пятно

    От загадочного зеленого пятна в бренде Эстонии решено отказаться - концепция, на разработку которой потратили четверть миллиона евро, оказалась в "корзине для мусора".

  • Филипп Гулый на пресс-конференции в Sputnik
    Единая и безвизовая

    Объединение Бреста и Гродно в единую безвизовую зону привлечет больше организованных туристических групп, убеждены в белорусском союзе туристической индустрии.

  • Тбилиси - Грузино-российский общественный центр им. Примакова
    Сертифицированные знания

    В грузино-российском общественном центре имени Е. Примакова вручили сертификаты студентам, окончившим курсы русского языка.

  • Архивное фото
    С наступающим!

    Президенты Абхазии и России обменялись новогодними поздравлениями и выразили уверенность в продолжении стратегического партнерства двух стран.

  • Жилые дома в спальном районе Баку, фото из архива
    Марс атакует

    Сразу в двух городах Азербайджана зафиксированы "летающие тарелки", однако, по мнению местных специалистов, светящиеся объекты к уфологии отношения не имеют.

  • Президент РА Серж Саргсян с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили
    Транзитная недостаточность

    Сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев специально для Sputnik Армения проанализировал "транзитный аспект" армяно-грузинских отношений.

  • Лондон, виды города
    Бездомный олигарх

    Высокий Суд Лондона арестовал активы бывшего казахстанского олигарха Максата Арип и его элитный особняк по иску о хищении средств.

  • Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины получило в подарок зимнюю специализированную форму для реаниматологов
    Тайный Санта

    Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины Кыргызстана получило в подарок зимнюю форму. Даритель пожелал остаться неизвестным.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Общие задачи

    В следующем году председательство в СНГ переходит к Таджикистану - об общих задачах Содружества на 2018 год рассказал президент страны Эмомали Рахмон.

  • Железная дорога.
    Перепроложить маршрут

    Детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю будущего года.

  • Дампалет
    Осетинский как обязательный

    В Северной Осетии начался сбор подписей под обращением к президенту РФ в поддержку обязательного изучения осетинского языка в республике.

  • Угловой дом в Риге
    В мешке у КГБ

    Пользователи интернета восторгаются смелостью латышского поэта Яниса Рокпелниса, который признался в сотрудничестве с КГБ, и попытались запустить флэшмоб.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Смена "окраса"

    Примирительная риторика президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес России подтвердила, что Вильнюс пытается вскочить в вагон уходящего поезда Брюссель – Москва.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Ветераны Афганистана
"Афганцы" отметили в Кишиневе 38-ю годовщину ввода войск в Афганистан
ЦИК принял у Путина документы для участия в выборах президента
ЦИК принял у Путина документы для участия в выборах президента
Как сохранить новогоднюю елку дольше
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться