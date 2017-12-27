Эксперт: есть факторы, которые не дадут США закрепиться в Сирии

Аналитик Никита Мендкович высказал мнение в эфире радио Sputnik, что война в Сирии и Ираке подходит к концу

Около тысячи боевиков террористической организации ИГИЛ продолжают воевать в Ираке и Сирии, заявил представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

Ранее Президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии в связи с разгромом "Исламского государства" в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп объявил об освобождении захваченной террористами территории в Сирии и Ираке. Также он заявил, что американские военные останутся на территории страны.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил в эфире радио Sputnik, что военные действия на территории захваченных террористами государств подходят к концу, однако еще остались места, где орудуют исламские боевики.

"В основном война в Ираке и Сирии против ИГ уже закончена. Большинство крупных населенных пунктов и значимых транспортных узлов освобождены от боевиков данной террористической организации. Благодаря этому стал возможен вывод из Сирии большей части российских ВКС. Проблемной остается ситуация в Ираке, где достаточно слаба национальная армия, а западная коалиция с задачами борьбы с терроризмом справляется не вполне", — заявил Никита Мендкович.

Эксперт также отметил, что США пытаются закрепиться на территории Сирии на длительный срок.

"На текущий момент, по некоторым данным, на территории Сирии без какого бы то ни было официального статуса находятся 15 американских военных объектов. Они, судя по всему, надеются закрепиться на длительный срок и в Сирии, и в Ираке, откуда несколько лет назад по просьбе иракского правительства они вынуждены были уйти. Сейчас они хотят воспользоваться ситуацией борьбы с терроризмом и создать в регионе постоянное военное присутствие, чтобы не допустить усиления там позиций Ирана, Турции и России", — отметил Никита Мендкович.