Афанас: почему в Молдове люди не доверяют политикам

По мнению эксперта в области международных отношений Николая Афанаса, властям Молдовы необходимо концентрироваться не на отчетах за реформы перед иностранными партнерами, а над тем, как все преобразования ощущают жители страны

По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, число недовольных положением дел в стране, а также уровень недоверия к политическому классу страны достигнут критической точки.

Согласно социологическому опросу "Барометр общественного мнения", представленному Институтом общественных политик в декабре, 77,4% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. Лишь у 13,5% опрошенных противоположная точка зрения. Большинство граждан недовольны экономической ситуацией в стране.

Результаты другого социологического исследования "People Watch", который ранее был проведен компанией "CBS-AXA" по запросу института IDIS "Viitorul", показывают, что 54,9% жителей Молдовы не доверяют ни одной политической личности в Республике Молдова. Еще 17,4% не определились с ответом на этот вопрос.

Что касается политических партий, то достаточно большой процент граждан также высказались о том, что не доверяют ни одной из политических сил.

Говоря о причинах недовольства жителей республики, заведующий кафедрой Института международных отношений Николай Афанас отметил, что власти республики, обеспокоенные принятием законов или внедрением реформ в стране, уделяют недостаточно внимания их эффективности.

"Иногда у меня складывается ощущение, что мы больше работаем на результативность для европейских, американских партнеров. Но центральной идеей должен быть гражданин и то, как он воспринимает и ощущает реформы", — сказал эксперт.

По его мнению, ощутимыми стали бы индексации зарплат и пенсий, а также изменения в бизнес-среде. В противном случае, настроения людей могут достичь критической точки.

"Печально то, что 80% граждан Молдовы считают, что Молдова движется по неправильному пути. И второе — 55% населения не верят ни одному политику. Я думаю, что эти цифры должны стать лейтмотивом и базой для всех дальнейших решений. Если ничего не изменится, то эти цифры будут только расти. А если говорить о числе граждан, которые недовольны тем, что происходит в нашей стране, я не думаю, что цифры могут еще куда-то расти, потому что 80% — это критическая цифра, на мой взгляд", — резюмировал Николай Афанас.