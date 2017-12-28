Гурэу: граждане вправе подавать в суд за "приписанные" кубометры воды

Как поступить владельцу недвижимости, которому включили в счет-фактуру неиспользованные им кубометры воды: на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по муниципальным вопросам Кишинева Виктор Гурэу

"Как вилами по воде писаны": именно так сегодня многие жители Кишинева отзываются о фактурах на главный источник жизни, где к потребленным нескольким кубометрам воды приписывается в два, а то и в три раза больше, чем показано на счетчике, предварительно поверенном метрологами.

Особенно такие счета "берут за живое" пенсионеров, которые и так не знают, как свести концы с концами, а повышенные фактуры за воду зимой и вовсе становятся для них чуть ли не приговором. Но по неволе, не желая погружаться в бюрократическую пучину жеков и ассоциаций жильцов, старики вынуждены рассчитываться за эти "приписки", пусть и частями, в рассрочку.

Так же поступают и люди среднего возраста, которым в силу решения рабочих и житейских проблем и нехватки времени, проще заплатить за приписанные к фактуре кубометры, чем бегать и искать правды.

И все же, как действовать, когда вам в счет вписали лишние кубы воды? Вправе ли потребитель подать в суд за этот водный произвол?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по проблемам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу.