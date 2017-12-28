Кривошеев: террористы планируют другие атаки в Санкт-Петербурге

Вечером, 27 декабря, в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. В Следственном Комитете России сообщили, что причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

В свою очередь, Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Петербурге был совершен теракт.

По состоянию на утро четверга, 28 декабря, двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге выписаны из больницы, на данный момент в стационарах остаются шесть человек. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Военный аналитик, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" в эфире радио Sputnik прокомментировал террористическую атаку, совершенную в Санкт-Петербурге.

"Нет сомнений в том, что в магазине в Петербурге был теракт. Я думаю, в его осуществлении были задействованы люди, завербованные ИГИЛ. Этих экстремистов планировали использовать накануне Нового года и после праздников. Предотвращенный спецслужбами теракт в Казанском соборе был одним из этапов этого смертельного плана. Атака в магазине — была пробным вариантом, чтобы посмотреть, как действовать дальше. К сожалению, на этом террористы не остановятся, и бдительность силовых структур должна находиться на максимальном уровне", — заявил эксперт.