Гараба: Молдова может лишиться своих черноземов

Почему Молдова может остаться без знаменитых черноземов и рискует со временем превратиться в пустыню: об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал эколог Владимир Гараба

Американские климатологи заявили об активизации глобального потепления. Они прогнозируют, что на территории Восточной Европы температура воздуха повысится на 2-3 градуса, а влажность может вырасти до 100 процентов, в результате чего 30 градусов будут ощущаться, как 48, а в 35 градусов жары человек будет себя чувствовать, как при 53 по Цельсию.

Между тем, судя по некоторым зимним месяцам последних нескольких лет, в том числе по декабрю уходящего года, можно поверить в эти научные изыскания американских экспертов.

Мы решили выяснить: к чему может привести глобальное потепление Молдову, и почему со временем наша республика может остаться без плодородных черноземных почв?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эколог, председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Владимир Гараба.