Брутер: по этой причине молдаване не верят в евроинтеграцию

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал, почему граждане так разуверились в евроинтеграции за последние несколько лет

Соцопросы 2017 года, равно, как и исследования предыдущего года, показали, что более 80 процентов граждан республики считают, что Молдова движется в неправильном направлении. Продолжил падать в доверии у граждан и внешнеполитический курс евроинтеграции. Так, кривая доверия жителей Молдовы к сближению с ЕС, с 2009 года по сей день неизбежно падала: с 70 процентов до 35 на сегодняшний день.

Между тем, ожидаемой стабильности и сытой жизни многие граждане, по их же словам, так и не дождались, а вынуждены по-прежнему довольствоваться лозунгами и нескончаемыми обещаниями о светлом будущем.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил поинтересоваться у российского политолога: почему курс сближения Молдовы с ЕС, некогда столь популярный среди населения, сейчас поддерживается лишь третью граждан?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал российский политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.