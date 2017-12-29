Корольков: второе ДТП с участием автобуса в Москве – это случайность

Ветеран Службы внешней разведки РФ Лев Корольков прокомментировал в эфире радио Sputnik второе подряд ДТП в Москве с участием рейсового автобуса

Корольков: второе ДТП с участием автобуса в Москве – это случайность /

Инцидент, связанный с наездом рейсового автобуса на людей, вновь произошел в Москве. Водитель автобуса влетел в остановку у станции метро "Сходненская".

В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина. Их доставили в больницу, сообщает РИА Новости. По данным департамента здравоохранения Москвы, они находятся в состоянии средней тяжести.

В полиции ранее говорили, что водитель автобуса перед аварией пытался уйти от столкновения с другой машиной. Человека, находившегося за рулем данного автомобиля, сейчас опрашивают. Автобус, предположительно, "подрезала" Daewoo Nexia, на которую в Московской области была выдана лицензия такси.

Ранее также в Москве автобус врезался в толпу у станции метро "Славянский бульвар" и въехал в подземный переход. Погибли пять человек, еще 15 пострадали.

По мнению российского эксперта по кризисным ситуациям, ветерана Службы внешней разведки Льва Королькова, при отсутствии дополнительных данных трудно судить о причинах происшествия.

По его словам, не всегда инциденты нужно рассматривать с точки зрения теракта.

"Бывает, что радикализм не при чем. Человек, находящийся в состоянии депрессии, озлобленный на всех и вся — этого тоже исключать нельзя. А то, что в огромном мегаполисе в короткий промежуток времени случилось два таких происшествия, это надо отнести к теории случайности", — сказал собеседник радио Sputnik.