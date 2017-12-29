Эксперт: в 2017 году в Молдове произошли три важных события

Молдавский политолог Виктор Жук выделил три важных с точки зрения политического развития страны события, которые произошли в 2017 году в Молдове

Первым важным элементом, повлиявшим на внутриполитическую ситуацию, стало установление в Молдове двух полюсов власти, чего не происходило в течение нескольких последних десятилетий. С одной стороны это — парламентское большинство, которое поддерживает правительственную коалицию, и с другой — президент, за которым стоит левая парламентская оппозиция.

"Между этими двумя полюсами установились конфликтные отношения. Таким образом, практически нарушается статья 6 Конституции Республики Молдова, которая указывает, что власти должны быть не только разделены, но и сотрудничать между собой", — отметил Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По его мнению, вторым событием стало установление в правительстве системы с доминантной партией, которой не хватает нескольких голосов для формирования одномандатной исполнительной власти.

"Поэтому и существует младший партнер. В этом году произошла смена младшего партнера. ЛП уступила Европейской народной партии. Этот процесс прошел безболезненно", — констатировал политолог.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Парламент или президент: министерский вопрос решит суд

И последним важнейшим событием политического 2017 года стало изменение избирательной системы в Республике Молдова.

"Сначала была предложена мажоритарная система, но потом остановились на смешанной. Я ранее говорил, что мажоритарная система для Республики Молдова — это очень много. Эта система характерна для стран с высокой электоральной культурой, с высокими демократическими традициями. Если посчитали, что пропорциональная система изжила себя, значит смешанная система может стать своеобразным контрольным этапом", — подчеркнул политолог.

Политические итоги 2017 года в эфире радиостудии Sputnik Молдова подвел политолог, замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук.