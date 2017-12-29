Эксперт: у России есть эффективное оружие против беспилотников и роботов

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал в эфире радио Sputnik о разработке в России нового оружия, предназначенного для поражения тактических беспилотников и крылатых ракет

Ранее о разработке нового зенитного артиллерийского комплекса с инновационным боекомплектом выстрелов сообщил в интервью газете "Известия" командующий войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, новое вооружение, которое придет на смену комплексам "Шилка", предназначено для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА), одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей.

Российский генерал добавил, что особенностью комплекса является его малая радиозаметность благодаря применению пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей.

О возможностях нового оружия и особенностях его применения рассказал в эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский.

Он отметил, что в последнее время стали актуальны боевые беспилотники сверхмалого класса, которые работают в основном над полем боя.

"Они представляют для радиолокаторов или систем ПВО дальнего действия достаточно неудобную цель. Хотя бы по той причине, если сбивать их ракетами современных систем ПВО, то ракета будет стоить в 10, если не в 50, дороже самого беспилотника", — сказал Виктор Мураховский радио Sputnik.

Эксперт добавил, что на поле боя широко используются роботизированные боеприпасы, которые также представляют угрозу для войск, по которым также надо работать зенитными средствами, обеспечивающими поражение таких боеприпасов.