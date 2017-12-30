Экстрасенс: чтобы год прошел удачно, встречать его нужно именно в этом

Экстрасенс Илона Калдре рассказала в эфире радио Sputnik в чем лучше встречать год Желтой Собаки

С приближением Нового года все начинают задумываться не только о том, где и как его встречать, но и в чем. Для того, чтобы задобрить хозяйку года — Желтую Собаку, астрологи советуют надевать наряды в желтых и золотистых тонах.

Однако, экстрасенс Илона Калдре считает, что гораздо важнее в эту ночь надеть обновку, которая позволит чувствовать себя комфортно. Цвет, по ее мнению, не так важен.

"Обязательно нужно надеть на себя все самое лучше, и все то, что, на ваш взгляд, вам больше всего подходит. Не стоит ориентироваться на гороскопы и советы модельеров", — заявила экстрасенс.