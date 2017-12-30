Психотерапевт: попробовать секс с роботами захотят многие

Почему люди будут предпочитать реальной страсти любовные утехи с секс-роботами, и как это отразится на их психическом здоровье: об этом в эфире радио Sputnik рассказала психотерапевт Диана Генварская

Скоро общество пополнится цифросексуалами — людьми, чьи сексуальные пристрастия привязаны к виртуальному миру и высоким технологиям, считают ученые из Мантиобского университета в Канаде.

Люди науки утверждают, что скоро к психотерапевтам выстроятся очереди из клиентов, страдающих сильным половым влечением к секс-роботам и зависимостью от любовных утех в виртуальной реальности.

По словам специалистов, для удовлетворения этого влечения сегодня становится все больше возможностей. Порнографические каналы предлагают трехмерное видео, некоторые онлайн-игры позволяют пользователям устроить страстные сцены без цензуры между персонажами. Более того, на рынок выходят максимально реалистичные секс-куклы.

Почему люди предпочитают нормальной здоровой любви утехи с куклами и роботами, и как это сказывается на их психике?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказала психотерапевт Диана Генварская.