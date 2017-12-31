Психолог: пристрастие к селфи – это болезнь

Американские ученые рассказали, когда страсть к селфи становится болезнью.
Исследователи опросили 400 человек в возрасте до 27 лет и пришли к следующим выводам. Три снимка ежедневно, но без публикации в интернете, — это легкое ментальное расстройство. Острую стадию заболевания характеризует желание выкладывать изображения в сеть. Следующая фаза — хроническая — это состояние, при котором пациент публикует селфи не менее шести раз в день.
Медики отмечают, что у "селфиманов" наблюдаются те же симптомы, что и у психически больных людей.
Какую опасность несет частое самофотографирование? Об этом в эфире радио Sputnik рассказала психолог Наталья Толстая.