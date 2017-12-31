Александр Шишкин: вот он - новогодний "Полный финиш"

Юмористическая передача "Полный Финиш, или несерьезные итоги недели" рассказывает о самых громких, нелепых и удивительных событиях минувших семи дней

Новогодний "Полный финиш" отличается от традиционного тем, что помимо главных и постоянных участников в радиостудию Sputnik Молдова удалось привлечь со-ведущего (если не сказать соучастника) — известного актера и шоумена Александра Шишкина.

Самые странные события и чудеса, случающиеся в новогоднюю ночь, корпоративы в Молдове, действия Деда Мороза в нашей стране и приближение года Желтой земляной собаки.

Это и многое другое обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва, Андрей Петрик и специально приглашенный гость — Александр Шишкин.