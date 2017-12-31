Нарколог: что пить, если душа требует банкета

Пить или не пить в новогоднюю ночь, а если пить, то на каких напитках остановить свой выбор, чтобы 1 января не было мучительно больно, на эти вопросы радио Sputnik ответила эксперт по реабилитации наркозависимых Наталья Зенцова

Во-первых, подчеркивает специалист, нужно помнить, что не бывает безопасного алкоголя. Но уж если пить, то некрепкие напитки без искусственных добавок.

"Рекомендуется не смешивать алкоголь с сильногазированными напитками. Это плохо влияет на наш организм, позволяет всасываться всем токсическим или химическим веществам", — сказала врач.

Второе правило — уходите от чрезмерного употребления. Прежде, чем поднять рюмку за очередной тост, помните, что чем меньше вы выпили, тем проще будет потом.

"Есть убеждение, что если перебрать с алкоголем, то на следующий день нужно встать и еще выпить, опохмелиться. Специалисты советуют ни в коем случае этого не делать. Как бы душа не требовала продолжения банкета, нужно переждать эти неудобные моменты. Лучший способ выйти из такого состояния — клюквенный морс с лимонным соком либо настоящий бульон", — советует психолог.

Формулу веселой новогодней ночи и счастья всей остальной жизни вывела в эфире радио Sputnik доктор психологических наук Наталья Зенцова.